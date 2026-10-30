У "Росатомі" заявили про перемовини з будівництва АЕС у чотирьох країнах Африки

Російський державний енергетичний гігант "Росатом" веде перемовини з будівництва великих ядерних проєктів з Угандою, Ганою, Ефіопією та Єгиптом.

Про це заявив очільник "Росатома" Алексєй Ліхачов на форумі "Росія-Африка", пише Reuters.

"Наше партнерство ґрунтується на принципі, що Африка є різноманітною, і ми застосовуємо індивідуальний підхід до кожної країни, який виходить за межі одного проєкту", – каже Ліхачов.

Ядерне співробітництво було однією з головних тем, що обговорювалися на саміті "Росія-Африка", в якому взяли участь представники близько 50 африканських країн.

Цей форум, започаткований у 2019 році, є частиною зусиль Росії, спрямованих на поглиблення політичних та економічних зв'язків з Африкою.

Ліхачов зазначив, що ще 9 африканських країн висловили значний інтерес до технології плавучих атомних електростанцій "Росатома", яку компанія просуває як спосіб для прибережних країн увійти в сектор атомної енергетики.

За його словами, наразі також ведуться детальні переговори з Єгиптом, Танзанією, Того та Намібією.

В Африці діє лише одна атомна електростанція – південноафриканська АЕС "Коеберг", побудована за французькими технологіями та введена в експлуатацію в середині 1980-х років.

У Єгипті "Росатом" будує першу в країні АЕС – "Ель-Дабаа" з чотирма реакторами. Зараз корпорація обговорює з Єгиптом можливість її розширення до шести реакторів.

Нагадаємо:

Угорщина розглядає можливість замінити "Росатом" як головного підрядника розширення АЕС "Пакш" і вже почала вивчати альтернативних постачальників.