Угорщина шукає заміну Росатому для розширення своєї АЕС

Угорщина розглядає можливість замінити російський Росатом як головного підрядника розширення АЕС "Пакш" і вже почала вивчати альтернативних постачальників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох співрозмовників.

Уряд Віктора Орбана передав проєкт Росатому без тендера у 2014 році. Агентство називає його політично чутливим і надзвичайно дорогим.

Додаткової невизначеності додала посуха в серпні, через яку чинні реактори станції опинилися на межі зупинки.

Розширення "Пакша" залишається найпомітнішим атомним проєктом Росатома в Євросоюзі. За правління Орбана Угорщина виступала проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.

Нагадаємо:

У лютому 2026 року в Угорщині офіційно стартувало будівництво АЕС "Пакш II", яке фінансується Росією за рахунок мільярдних кредитів, порушуючи законодавство Європейського Союзу.

Російська державна корпорація "Росатом" заявила, що продовжить реалізацію іноземних проєктів будівництва АЕС і надалі виконуватиме свої зобов'язання, попри нові британські санкції проти російських компаній.