На кону 1,8 мільярда: аудитори перевірять спірні торги Енергоатома

Аукціони з продажу електроенергії Енергоатома, щодо яких народний депутат Андрій Герус заявив про можливі маніпуляції, перевірять у межах незалежного аналізу компанії EY.

Про це йдеться у заяві наглядової ради Енергоатома.

EY із червня 2026 року аналізує систему корпоративного управління та внутрішнього контролю держкомпанії. Ця робота вже охоплює продаж електроенергії, а тепер включатиме й обставини, викладені в листі Геруса від 5 листопада.

Зокрема, перевірять, як готували, погоджували та документували відповідні аукціони, чи дотримувалися внутрішніх правил і процедур та наскільки належними є механізми контролю за продажем електроенергії.

Робота проходитиме під наглядом комітету з питань аудиту наглядової ради.

Інформацію, яка може свідчити про порушення, наглядова рада обіцяє передати компетентним органам. Про результати аналізу та вжиті заходи поінформують Кабмін, Верховну Раду та громадськість з урахуванням вимог конфіденційності.

Нагадаємо:

Герус заявив про ризик недоотримання "Енергоатомом" близько 1,8 млрд грн після аукціону 27 жовтня. Держкомпанія продала значний обсяг електроенергії, після чого ціни на ринку "на добу наперед" різко зросли.

9 листопада НКРЕКП повідомила, що досліджує обставини торгів. "Д.Трейдінг", якому Герус закидав можливе використання інсайдерської інформації, назвав звинувачення безпідставними.