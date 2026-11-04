Українським АЕС довелося знизити потужність генерації – Міненерго

Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Це сталося, оскільки атаки на підстанції знизили можливість енергосистеми розподіляти електроенергію, яку виробляють АЕС.

Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі.

Найскладніша ситуація зі світлом – у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження через значні пошкодження енергообладнання.

Також аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області через пошкодження обладнання внаслідок попередніх атак та зниження рівня напруги у високовольтній мережі.

Загалом станом на ранок через російські атаки знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо:

3 листопада "Укренерго" повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України.

За даними компанії, протягом попередньої доби росіяни понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергооб'єкти, спричинивши значні пошкодження інфраструктури.

Під час цієї атаки РФ спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.