За три місяці уряд залучив понад 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування

За перші 100 днів роботи уряду премʼєр-міністерки Юлії Свириденко Мінфін забезпечив стабільне надходження зовнішнього фінансування: за останні три місяці — 13,2 млрд дол., а з початку 2025 року — 36,9 млрд дол. бюджетної підтримки.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Отримані кошти спрямовано на зарплати та інші соціальні виплати, медицину, підтримку ВПО, агросектор, відновлення інфраструктури та військові потреби", – говориться у повідомленні.

Розпочато роботу з МВФ над новою середньостроковою програмою, а також з ЄС — над запуском інструменту Reparations Loan за рахунок доходів від заморожених активів росії, інформує відомство.

Також Мінфін повідомляє, що "забезпечив своєчасну підготовку та подання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який гарантує стабільне фінансування оборони, соціальних програм, освіти та економіки навіть в умовах війни".

Проєкт держбюджету вже опрацьовується Урядом до другого читання, відповідно до висновків і пропозицій Парламенту, нагажує мінстерство.

Пріоритети проєкту бюджету-2026:

оборона — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП);

ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн);

освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

охорона здоров'я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

підтримка економіки — 50,5 млрд грн;

підтримка агросектору — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн).

Нагадаємо:

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року, повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

До загального фонду державного бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів). Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що доходи у 2025 році на 4,6% або (71,1 млрд грн) більші за план на звітний період.

У проєкті бюджету на наступний рік план надходжень власних ресурсів перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень. Їх пропонують спрямувати на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки.