Власні ресурси України можуть перевищити план видатків на оборону: на що спрямують

У проєкті бюджету на наступний рік план надходжень власних ресурсів перевищує видатки на оборону на 21 мільярд гривень. Їх пропонують спрямувати на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

"Це невелика сума у масштабі всіх видатків на оборону, але якщо вони є, то їх теж потрібно спрямувати на захист нашої держави. Власне, цей 21 мільярд гривень пропонується розподілити додатково на підрозділ Альфа СБУ та Службу зовнішньої розвідки", – повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

В ухваленому в першому читанні проєкті бюджету на 2026 рік передбачено 955 мільярдів гривень на закупівлю та виробництво озброєння, боєприпасів і дронів.

Такий підхід дасть можливість наростити як українське виробництво, так і закупівлю зброї за кордоном, говориться у повідомленні.

Раніше бюджетний комітет ВР підтримав зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає ще 325 млрд грн на оборону.

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року, повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

До загального фонду державного бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів). Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що доходи у 2025 році на 4,6% або (71,1 млрд грн) більші за план на звітний період.