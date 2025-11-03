За тиждень бізнес взяв три мільярди гривень доступних кредитів

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 965 пільгових кредитів на загальну суму 3 млрд грн,

Про це інформує Міністерство фінансів.

Зокрема, у банках державного сектору економіки підприємці взяли 720 кредитів на 1,4 млрд гривень.

"З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 23 757 кредитив на 69,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 16 550 кредитів на 34,4 млрд гривень", – говориться у повідомленні.

За час дії воєнного стану в Україні видано 93 393 кредити на 346,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 68 412 кредитів на 176,2 млрд грн).

З них станом на 3 листопада поточного року:

51,65 млрд грн – на інвестиційні цілі;

78,41 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

47,73 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

50,23 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

3,39 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

56,83 млрд грн – на антивоєнні цілі;

46,23 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 128 215 кредитних договорів на 435,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 88 888 договорів на 202,8 млрд гривень, повідомляє міністерство.

"Держпрограма спрямована на розвиток підприємництва завдяки можливості отримувати доступне фінансування, а також сприяє створенню робочих місць, економічній безбар'єрності та підтримці бізнесу під час війни", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів розширює програму державних гарантій, "щоб банки активніше кредитували підприємців". Уряд ухвалив проєкт постанови "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році". Документ, розроблений Мінфіном, передбачає надання державних гарантій на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

За дев'ять місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило страхову підтримку українського несировинного експорту на суму 9,49 млрд грн. Це на понад 66,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,7 млрд грн).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 30 нових заявок на отримання грантів для переробних підприємств, загальний обсяг підтримки – 168,7 млн грн.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що стане аналогом німецькому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для реконструкції).

Закон передбачає, зокрема, і удосконалення Експортно-кредитного агентства. Йдеться про страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб'єктів господарювання, пов'язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту.

Такоє раніше у відповідь на запит ЕП Національний банк України та "Приватбанк" пояснили, як зараз врегульовується ситуація з кредитними зобов'язаннями для військовослужбовців, які через мобілізацію тимчасово не можуть здійснювати щомісячні платежі.

Будь-які зміни умов кредитних договорів, зокрема з відстроченням платежів, зміною процентної ставки або комісій, можуть здійснювати лише за згодою між банком і клієнтом.