Фінансовий комітет рекомендує прийняти законопроєкт про створення "банку банків"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку.

Про це у Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Комітет переглянув своє рішення і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N11238", – написав він.

"НУР — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни", – зазначив Гетманцев.

Законопроєкт передбачає подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику.

Також у ньому йдеться про залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти .

Як зазначив Гетманцев, законопроєкт передбачає підтримку "передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку".

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Також пропонується вдосконалити Експортно-кредитне агентство. Йдеться про страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту.

ЕКА хочуть надати можливість брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

Голова профільного комітету посилається на міжнародний досвід. За його словами, Україні потребен аналог німецької KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Така структура була створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини.

"Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує", – запевняє голова комітету ВР.

За його словами, її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми підтримки ММСП.

Нагадаємо:

У 2024 році Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що має стати аналогом німецької KfW – Кредитної установи для реконструкції.

Як повідомлялося також, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City. Резиденти Defence City отримають податкові пільги, митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення будуть спрощені.