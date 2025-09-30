Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Фінансовий комітет рекомендує прийняти законопроєкт про створення "банку банків"

Андрій Муравський — 30 вересня, 13:45
Фінансовий комітет рекомендує прийняти законопроєкт про створення банку банків
Інтерфакс-Україна

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку.

Про це у Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Комітет переглянув своє рішення і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N11238", – написав він.

"НУР — це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни", – зазначив Гетманцев.

Законопроєкт передбачає подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику.

Також у ньому йдеться про залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти .

Як зазначив Гетманцев, законопроєкт передбачає підтримку "передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку".

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Також пропонується вдосконалити Експортно-кредитне агентство. Йдеться про страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту.

ЕКА хочуть надати можливість брати участь у державних програмах страхування воєнних ризиків та програмах компенсацій у разі завдання збитків внаслідок воєнних дій.

Голова профільного комітету посилається на міжнародний досвід. За його словами, Україні потребен аналог німецької KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Така структура була створена у 1948 році в межах Плану Маршала. Вона стала ключовим інструментом післявоєнного економічного відновлення Німеччини.

"Національна установа розвитку стане не просто новою структурою, а необхідним елементом ефективного використання ресурсів, залучення інвестицій та підтримки бізнесу у сферах, де приватний капітал не спрацьовує", – запевняє голова комітету ВР.

За його словами, її можна створити на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми підтримки ММСП.

Нагадаємо:

У 2024 році Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що має стати аналогом німецької KfW – Кредитної установи для реконструкції.

Як повідомлялося також, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City. Резиденти Defence City отримають податкові пільги, митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення будуть спрощені.

Верховна рада законодавство

законодавство

Фінансовий комітет рекомендує прийняти законопроєкт про створення "банку банків"
Нові податки, Defence City та перевірки Держпраці: що чекає на українців у жовтні
Земельна амністія, яку не підтримує Європарламент

Останні новини