ФГВФО за квартал продав права вимоги за кредитами на 963,2 мільйона гривень

За перший квартал 2026 року ФГВФО отримав понад мільярд гривень від продажу активів банків, що ліквідуються, з яких 963,2 мільйона гривень приніс продаж прав вимоги за кредитами.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"За перший квартал 2026 року у системі Прозорро.Продажі відбулося 33 результативні аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1 003,7 млн грн", – говориться у повідомленні.

Із них майже уся сума – 963,2 млн грн – результат продажу прав вимоги за кредитами. Крім того 27,7 млн грн отримано від реалізації об'єктів нерухомості, 4,9 млн грн – результат продажу автотранспортних засобів, решта суми – реалізація інших активів (дебіторська заборгованість, основні засоби).

"Ми вже активно готуємося до наступного кварталу, зокрема плануємо виставлення на продаж активів РВС Банку", – розповів Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду.

Детальна інформація про активи цього банку, які будуть виставлені на продаж, уже доступна для ознайомлення у віртуальній кімнаті даних, що дає потенційним інвесторам достатньо часу для аналізу та підготовки до аукціонів, повідомив він.

У розрізі банків статистика успішних аукціонів за перший квартал 2026 року виглядає так:

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" - 961,6 млн грн;

АТ "КОМІНВЕСТБАНК" - 29,6 млн грн;

ПАТ "КСГ" - 3,0 млн грн;

АТ "МР БАНК" - 2,5 млн грн;

АТ "МЕГАБАНК" - 2,2 млн грн.

На сьогодні отримано оплату за 29 лотів на суму 921,9 млн грн. Кошти ще за чотири лоти на суму 81,9 млн грн очікуються.

Продаж активів відбувається через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на продаж, а також Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Надходження від продажу активів спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо:

Польський фінтех-стартап Zen.com став переможцем конкурсу на виведення з ринку українського PINbank.