Експортно-кредитне агентство значно збільшило страхування експорту

За дев'ять місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило страхову підтримку українського несировинного експорту на суму 9,49 млрд грн. Це на понад 66,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,7 млрд грн).

Про це інформує Міністерство економіки.

Кредитних договорів з січня по вересень 2025 року ЕКА застрахувало на понад 1,18 млрд грн.

Найбільші обсяги підтриманого експорту зафіксовані у Львівській області – 2,49 млрд грн. Також серед лідерів: Хмельницька область – 1,37 млрд грн, Тернопільська – 1,16 млрд грн, Волинська – 1,15 млрд грн.

Ключовими ринками збуту стали: Польща, до якої експортовано продукції на понад 2,6 млрд грн, Австрія – 1,07 млрд грн, Литва – 600 млн грн, Нідерланди – 511 млн грн, Чехія – 492 млн грн. Також суттєвими залишаються поставки до Німеччини, Естонії, Швейцарії.

За видами продукції найбільше підтримано експорт:

харчових продуктів (суміші з рослинних і молочних жирів) – 2,19 млрд грн;

деревини та виробів з неї – 1,78 млрд грн;

меблів і предметів інтер'єру – 1,47 млрд грн;

продуктів переробки овочів і фруктів – 952 млн грн;

алкогольних і безалкогольних напоїв – 866 млн грн.

"Підтримка несировинного експорту – важлива складова політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Держава надає інструменти не лише для роботи виробництв по всій країні, а й для виходу компаній на зовнішні ринки", – зазначає заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

"Там бізнес потребує, перш за все, зниження ризиків – і ми пропонуємо страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних контрактів через ЕКА", – додає він.

"Понад 60% зростання обсягів підтриманого експорту показує, що ці інструменти працюють зрозуміло та ефективно, посилюючи присутність українських виробників на міжнародних ринках", – каже чиновник.

Нагадаємо:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 30 нових заявок на отримання грантів для переробних підприємств, загальний обсяг підтримки – 168,7 млн грн.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що стане аналогом німецькому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для реконструкції).

Закон передбачає, зокрема, і удосконалення Експортно-кредитного агентства. Йдеться про страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб'єктів господарювання, пов'язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту.