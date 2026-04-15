У Мінфіні розповіли, коли Україна зможе отримати гроші від МВФ

МВФ перегляне програму України вже в червні – Мінфін

Перший перегляд програми Міжнародного валютного фонду щодо України заплановано на червень – за успішності перегляду країна зможе отримати 686 млн дол. від МВФ.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Йдеться про програму Extended Fund Facility на 2026-2029 роки загальним обсягом 8,1 млрд дол.

"Українська сторона підтвердила відданість реалізації реформ у межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, задля забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни", – йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що загальний дефіцит бюджету України на 2026-2029 роки становить близько 136,5 млрд дол.

"Лише у 2026 році Україна потребує близько 52 млрд доларів США міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури", – пише Мінфін.

Також Марченко провів зустріч із віцепрезиденткою Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані. Вони визначили, що основним пріоритетом співпраці на 2026 рік є бюджетна стійкість, а окрему увагу буде приділено реалізації реформ у межах Development Policy Operation (DPO).

14 квітня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Ухвалення цього законопроєкту було однією з умов МВФ для продовження фінансування.

8 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ. Ухвалення цього законопроєкту також було однією з умов МВФ для продовження фінансування.