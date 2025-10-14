Держава виділила 168,7 мільйонів на гранти для переробних підприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 30 нових заявок на отримання грантів для переробних підприємств, загальний обсяг підтримки – 168,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Кошти спрямують на розвиток і відновлення виробничих потужностей підприємств у різних секторах економіки.

Серед учасників нової хвилі – виробники безпілотників, харчової продукції, будівельних матеріалів, меблів, промислового обладнання, дерево- та металообробні компанії, а також підприємства, що займаються переробкою фруктів та овочів.

"З початку 2025 року вже ухвалено 289 позитивних рішень на суму понад 1,4 млрд грн. І ще 30 підприємств отримають гранти на суму 168,7 млн грн. Ми хочемо, щоб якомога більше переробних підприємств відчули реальну підтримку держави", — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

Гранти надаються на умовах співфінансування:

50% держава / 50% підприємець – стандартні умови;

70% / 30% – у разі закупівлі обладнання українського виробництва;

80% / 20% – для підприємств прифронтових територій, виробників БПЛА, друкарень та компаній, що постраждали від війни.

Максимальний розмір гранту становить до 8 млн грн на розвиток і до 16 млн грн на відновлення, за умови створення щонайменше п’яти нових робочих місць.

Дізнатися більше та подати заявку можна за посиланням.

Програму реалізують у межах урядової ініціативи "Зроблено в Україні", спрямованої на відродження промисловості, створення робочих місць і підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

