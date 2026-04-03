НБУ позбавив ліцензій дві кредитні спілки

Національний банк України відкликав ліцензії на здійснення діяльності та виключив з Державного реєстру фінансових установ "Районну кредитну спілку "Гетьман" та "Кредитну спілку "Верховина".

Про це інформує Національний банк України.

Регулятор зазначає, що відкликав ліцензії на підставі заяв цих двох кредитних спілок, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів "Гетьмана" станом на 1 березня 2026 року становив 4 908 тис. грн (0,4% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов'язання – 1 418 тис. грн (0,2% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів "Верховини" становив 58,73 тис. грн (0,005% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов'язання – 27,51 тис. грн (0,004% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

