Мінфін стимулює банки більше кредитувати підприємців: що зробив

Міністерство фінансів розширює програму державних гарантій, "щоб банки активніше кредитували підприємців".

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У відомстві зазначають, що Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови "Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році". Документ, розроблений Мінфіном, передбачає надання державних гарантій на суму майже 15 млрд грн для 17 банків, які успішно пройшли відбір.

"Державні гарантії на портфельній основі — це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він пояснив, що держава бере на себе часткове зобов'язання за портфелем кредитів, "що стимулює банки активніше кредитувати підприємців навіть у складних умовах воєнного часу".

Граничний обсяг державних гарантій становитиме 14,99 млрд грн, які розподілено між 17 банками.

Це АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ПУМБ", Акціонерний банк "Південний", АТ "ПроКредит Банк", АТ "ТАСКОМБАНК".

А також АТ "Банк Кредит Дніпро", ПАТ "МТБ Банк", АТ "Полтава-Банк", АТ "РАДАБАНК", АТ "Піреус Банк МКБ", АТ "Кредитвест Банк", АТ "Альтбанк", АТ "ВСТ Банк", АТ "А-Банк".

Проєкт постанови надає право Міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми, говориться у повідомленні.

З початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд гривень, зазначає міністерство.

У вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 0,9 млрд гривень.

Нагадаємо:

За дев'ять місяців 2025 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило страхову підтримку українського несировинного експорту на суму 9,49 млрд грн. Це на понад 66,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,7 млрд грн).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 30 нових заявок на отримання грантів для переробних підприємств, загальний обсяг підтримки – 168,7 млн грн.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що стане аналогом німецькому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для реконструкції).

Закон передбачає, зокрема, і удосконалення Експортно-кредитного агентства. Йдеться про страхування та перестрахування, в тому числі від воєнних та/або політичних ризиків, кредитів українських суб'єктів господарювання, пов'язаних з інвестиціями у створення об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту.