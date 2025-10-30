Військовослужбовцям можуть реструктуризувати кредити: НБУ та "Приватбанк" пояснили умови

Національний банк України та "Приватбанк" пояснили, як зараз врегульовується ситуація з кредитними зобов'язаннями для військовослужбовців, які через мобілізацію тимчасово не можуть здійснювати щомісячні платежі.

Про це НБУ та "Приватбанк" повідомили у відповідь на запит ЕП.

Згідно з роз'ясненням Нацбанк, будь-які зміни умов кредитних договорів, зокрема з відстроченням платежів, зміною процентної ставки або комісій, можуть здійснювати лише за згодою між банком і клієнтом.

Якщо позичальник не може обслуговувати борг, можливо провести реструктуризації зобов'язань, тобто зміни умов кредитного договору, що визначають порядок і графік повернення коштів. Це передбачено статтею 17 Закону України "Про споживче кредитування, пояснили в НБУ.

Водночас для військовослужбовців діють особливі пільги, закріплені у законодавстві. Так, військовослужбовцям та іншому з подружжя не нараховують штрафні санкції, пеню та проценти за прострочення, окрім випадків, коли кредит взяли на придбання житла, автомобіля або енергетичного обладнання (сонячні панелі чи вітроустановки). У таких випадках проценти можуть компенсувати держава або третя особа, додали у регуляторі.

НБУ зазначає, щоб отримати пільгу, військовим потрібно звернутися до свого банку та надати документи, що підтверджують статус служби. Перелік необхідних документів рекомендують уточнювати у Міністерстві оборони.

Як пояснили у "Приватбанку", військові можуть скористатися кількома механізмами для обслуговування кредитів під час служби. Зокрема, клієнт може налаштувати автоматичне договірне списання коштів або доручити оплату родичу. Якщо сплата неможлива тривалий час, банк може запропонувати реструктуризацію заборгованості – це дозволяє зменшити фінансове навантаження.

Під час воєнного стану пеня не нараховується, а за певними кредитами, оформленими до серпня 2022 року, військовим можуть знизити відсоткову ставку до 0,001%. Для кредитів, виданих після серпня 2022 року, ставка не знижується, але щомісячний платіж можуть скоригувати – зменшений удвічі на один рік.

У "Приватбанку" зауважили, що мобілізація не вважається "непереборною обставиною", однак банк готовий іти назустріч клієнтам, якщо ті своєчасно звертаються із заявою про реструктуризацію.

Таким чином, військовослужбовці, які не можуть сплачувати кредити у звичному режимі, можуть домовитися з банком про індивідуальні умови відтермінування, зменшення платежів або реструктуризацію боргу – за умови подання відповідної заяви та документів.

Читайте також: Депозити для військових: які умови пропонують банки

Нагадаємо:

Національний банк України ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% попри очікування аналітиків. Зниження ставки прогнозують на 2026 рік.