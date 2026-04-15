Аналітики визначили основних позичальників за програмою "єОселя"

Основними позичальниками, які скористалися програмою доступної іпотеки "єОселя", стали військовослужбовці та представники сектору безпеки, медиків та педагогів значно менше.

Такі дані опублікувала "Українська фінансова житлова компанія".

Державна програма доступної іпотеки єОселя перетнула позначку у 25 000 виданих кредитів, а їх загальний обсяг становить понад 43 млрд грн.

Майже кожен другий позичальник програми — військовослужбовець або представник сектору безпеки, ще понад чверть — українці без власного житла, говориться у повідомленні.

Це 11 940 військовослужбовців та представників сектору безпеки (48%), 1743 медиків (7%), 1720 педагогів (7%), 1715 ВПО (7%), 551 ветеран (2%) та 477 науковців (2%), 6859 українців без власного житла (27%).

Середній вік позичальників становить 35 років: 26–35 років — 10 781 особа (44%), 36–45 років — 8 355 осіб (34%), 18–25 років — 2291 особа (9%).

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Петрука, це щонайменше 75 тисяч українців, які вже живуть у власних домівках. А кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома.

Нагадаємо:

Держмолодьжитло провів 25-й етап відбору за програмою доступної іпотеки для внутрішньо переміщених осіб: ще 425 родин зможуть придбати власне житло на пільгових умовах.

Раніше у Мінрозвитку розповіли, як формується черга на бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ, і що відбувається, якщо отримувач не встигне витратити нараховані кошти.

Раніше повідомлялося, що в Україні понад 24 тисячі українських родин придбали житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житло перевищив 42,8 млрд грн.

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив ще 100 млн євро для програми "єВідновлення".

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.