За тиждень бізнес отримав мільярд гривень доступних кредитів

Минулого тижня бізнес залучив 556 кредитів на суму понад 1 млрд грн пільгових кредитів, а від початку року він отримав понад 52 млрд грн, це 17,2 тис. кредитів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Значна частина з них працює у зонах високого воєнного ризику", – говориться у повідомленні.

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

14,6 млрд грн — на переробку;

13,6 млрд грн — інвестиційні кредити;

12,1 млрд грн — на кредитування у зоні високого воєнного ризику.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 121,6 тис. кредитів на суму понад 418 млрд грн, з них 86,8 тис. кредитів на суму 328,5 млрд грн — від початку воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування за програмою від її старту припадають на м. Київ, Львівську, Дніпропетровську, Київську та Харківську області.

Програма "Доступні кредити 5-7-9 %" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування ОПК, за рахунок неефективних програм.

Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".