В Україні повідомили про нововведення у "Прозорро.Продажі"
В Україні у "Прозорро.Продажі" запустили довідник для громад з управління комунальним майном.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Прозорро.Продажі" презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для проведення електронних торгів з реалізації комунального майна і земельних ділянок.
У довіднику містяться відповіді на поширені запитання, корисні інструкції, поради та практичні матеріали, які допоможуть:
- ефективно управляти комунальним майном,
- організовувати прозорі аукціони оренди чи продажу,
- залучати інвестиції у громаду,
- звітувати та контролювати процеси.
Довідник надає відповіді на найпоширеніші виклики, з якими стикаються громади:
- відсутність єдиного джерела інформації про процес організації торгів,
- потреба в роз'ясненнях щодо комунального майна та землі,
- побоювання кримінальних справ за скасування малої приватизації,
- обмежені кошти на оформлення лотів,
- відсутність покупців на торгах.
У 2026 році в "Прозоро.Продажі" відбулися ключові зміни, спрямовані на цифровізацію та спрощення управління майном: запущено довідник для громад з управління комунальним майном, затверджено новий порядок реалізації санкційних активів, а також оновлено функціонал для прискорення аукціонів з оренди та приватизації.