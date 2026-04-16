В Україні повідомили про нововведення у “Прозорро.Продажі”

В Україні у "Прозорро.Продажі" запустили довідник для громад з управління комунальним майном.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Прозорро.Продажі" презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для проведення електронних торгів з реалізації комунального майна і земельних ділянок.

У довіднику містяться відповіді на поширені запитання, корисні інструкції, поради та практичні матеріали, які допоможуть:

ефективно управляти комунальним майном,

організовувати прозорі аукціони оренди чи продажу,

залучати інвестиції у громаду,

звітувати та контролювати процеси.

Довідник надає відповіді на найпоширеніші виклики, з якими стикаються громади:

відсутність єдиного джерела інформації про процес організації торгів,

потреба в роз'ясненнях щодо комунального майна та землі,

побоювання кримінальних справ за скасування малої приватизації,

обмежені кошти на оформлення лотів,

відсутність покупців на торгах.

Нагадаємо:

У 2026 році в "Прозоро.Продажі" відбулися ключові зміни, спрямовані на цифровізацію та спрощення управління майном: запущено довідник для громад з управління комунальним майном, затверджено новий порядок реалізації санкційних активів, а також оновлено функціонал для прискорення аукціонів з оренди та приватизації.