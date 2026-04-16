Усі розділи
В Україні повідомили про нововведення у "Прозорро.Продажі"

Віктор Волокіта — 16 квітня, 17:39
В Україні у "Прозорро.Продажі" запустили довідник для громад з управління комунальним майном.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Прозорро.Продажі" презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для проведення електронних торгів з реалізації комунального майна і земельних ділянок.

У довіднику містяться відповіді на поширені запитання, корисні інструкції, поради та практичні матеріали, які допоможуть:

  • ефективно управляти комунальним майном,
  • організовувати прозорі аукціони оренди чи продажу,
  • залучати інвестиції у громаду,
  • звітувати та контролювати процеси.

Довідник надає відповіді на найпоширеніші виклики, з якими стикаються громади:

  • відсутність єдиного джерела інформації про процес організації торгів,
  • потреба в роз'ясненнях щодо комунального майна та землі,
  • побоювання кримінальних справ за скасування малої приватизації,
  • обмежені кошти на оформлення лотів,
  • відсутність покупців на торгах.

У 2026 році в "Прозоро.Продажі" відбулися ключові зміни, спрямовані на цифровізацію та спрощення управління майном: запущено довідник для громад з управління комунальним майном, затверджено новий порядок реалізації санкційних активів, а також оновлено функціонал для прискорення аукціонів з оренди та приватизації.

