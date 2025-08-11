За неделю бизнес получил миллиард гривен доступных кредитов

На прошлой неделе бизнес привлек 556 кредитов на сумму более 1 млрд грн льготных кредитов, а с начала года он получил более 52 млрд грн, это 17,2 тыс. кредитов.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли. Значительная часть из них работает в зонах высокого военного риска", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года в рамках программы бизнес получил больше всего кредитов по следующим направлениям:

14,6 млрд грн - на переработку;

13,6 млрд грн - инвестиционные кредиты;

12,1 млрд грн - на кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего со старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 121,6 тыс. кредитов на сумму более 418 млрд грн, из них 86,8 тыс. кредитов на сумму 328,5 млрд грн - с начала военного положения.

Наибольшие объемы кредитования по программе от ее старта приходятся на г. Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую и Харьковскую области.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9 %" является составляющей политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса путем удешевления кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий. В программе принимают участие 46 уполномоченных банков.

