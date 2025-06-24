Фінансування ОПК: комітет Ради пропонує розширити доступні кредити "5-7-9%"

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування ОПК, за рахунок неефективних програм.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Однозначно, що обсяги фінансування програми повинні бути збільшеними, насамперед за рахунок уже накопичених неефективних програм Мініекономіки. "5-7-9%" – програма, яка показує реальні результати, і на яку є значний попит", - розповів нардеп.

За його словами, не менш важливо вдосконалити саму процедуру отримання кредитів, зокрема для підприємств оборонно-промислового комплексу.

"ОПК може бути одним із драйверів економіки, а доступне кредитування дасть важливий імпульс для подальшого розвитку галузі", - додав голова комітету.

Він також додав, що комітет очікує від Національного банку (НБУ) та Кабінету Міністрів конкретних кроків для активізації кредитування пріоритетних секторів економіки, підтримки малого та середнього бізнесу, покращення доступу до фінансування, підвищення якості кредитного портфеля та зниження кредитних ризиків.

Нагадаємо:

Приватне підприємство "Іванівське" розпочало в Тернопільській області будівництво нового елеватора для зберігання зерна. Загальна вартість масштабного інфраструктурного проєкту перевищує 82 млн грн, з них майже 8 млн - державна компенсація відсотків за кредитами у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".