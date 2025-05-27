Уряд повідомив, як довго ще даватимуть кредити під 1% річних

Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п’ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток", — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Нині зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%". Для багатьох вони стають чи не єдиною можливістю підтримувати роботу. Тому нам дуже важливо, щоб бізнес продовжив отримувати доступ до пільгових кредитних коштів на покращених умовах", — додала вона.

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження, нагадує Мінекономіки.

Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

З початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисяч пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 35,4 млрд гривень. З них 7,5 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство економіки України повідомило, шр загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тис кредитів на суму 399,6 млрд грн.

Також раніше повідомлялося, що Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) уклали рамкову угоду, згідно з якою, завдяки коштам БРРЄ на 50 млн євро буде профінансовано програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також повідомлялося, що у червні 2024-квітні 2025 банки отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн. Водночас розпочали фінансування таких проєктів на 18 млрд грн.

Громадянам України упродовж квітня надано 565 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня – 7 364 кредити на 1 млрд грн.