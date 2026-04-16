Прем'єр-міністерка розповіла про транспортні втрати "Укрзалізниці" під час війни з РФ

В Україні понад 300 локомотивів "Укрзалізниці" було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі із президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем та командою банку.

"Обговорили формати фінансування закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці" для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу", - зазначила вона.

Наступний етап — структурування угоди на взаємовигідних умовах із використанням доступних фінансових інструментів.

Також сторони домовилися підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сфері критичних мінералів та окремо розробити програми рамкового фінансування українських компаній подвійного призначення.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.