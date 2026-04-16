Свириденко назвала ключовий пріоритет у співпраці з Європейським інвестбанком

Ключовий пріоритет українського уряду у співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) є забезпечення житлом людей, особливо тих, чиї домівки зруйновані російськими атаками або залишилися на окупованих територіях.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо.

"Подякувала за фінансову підтримку, яку ЄІБ надає Україні, зокрема гранти під гарантії Єврокомісії.

Предметно обговорили потреби на поточний рік і, головне, підготовку до наступного опалювального сезону", - зазначила Свириденко.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерозподілить кошти в межах чинної програми UMIP, що дозволить збільшити фінансування відновлення енергосистеми.