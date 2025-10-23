За підтримки Нюрнберга: у Харкові відбудували пошкоджену РФ школу

У Харкові запрацював ще один безпечний навчальний простір – сертифіковане укриття, облаштоване за підтримки міста-побратима Нюрнберг.

Про це повідомляє "Думка".

Як зазначили у Харківській міській раді, нове укриття діє в одній із міських шкіл і прийматиме понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.

"У приміщенні повністю замінили вікна, відремонтували дах і реконструювали укриття, адаптувавши його до сучасних стандартів безпеки", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів. Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.