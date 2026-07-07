Україна за одну ніч атакувала 8 танкерів "Тіньового флоту" РФ та ще 2 судна

"Птахи Мадяра" за ніч проти 7 липня атакували 8 танкерів російського "Тіньового флоту" в Азовському морі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

"Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром", – написав він.

Більшість танкерів ідентифіковано – вони знаходяться під міжнародними санкціями, вантажопідйомністю по 7 тис. тон, довжиною по 140 метрів, а також побудовані у 2006-2012 роках:

"Венера-3";

"Санар-1";

"Санар-17";

"Климена";

"Теті";

"Алексей Саврасов";

"Пенелопа";

Назва останнього танкера зʼясовується.

Загалом упродовж ночі проти 7 липня в оперативній глибині росіян на окупованих територіях "Птахи Мадяра" відпрацювали 58 військових цілей.

Нагадаємо:

За перші дні липня Сили безпілотних систем ЗСУ пошкодили 38 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму і південних окупованих територіях, надалі у Криму оголосять каскадний обвал енергосистеми.