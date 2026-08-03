РФ зібрала рекордну флотилію танкерів для експорту нафти через Арктику

Росія зібрала близько 15 танкерів, які вже перевозять або готуються перевезти Північним морським шляхом близько 8 млн барелів нафти. Це майже 60% обсягу, доставленого через Арктику до Азії за весь минулорічний сезон навігації.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times із посиланням на спеціалізоване видання gCaptain.

Станом на 3 серпня більшість танкерів перебували в Карському морі між Новою Землею і Таймиром. Імовірно, вони очікують на супровід атомного криголама або поліпшення льодової обстановки, щоб продовжити рух на схід.

Три танкери вже рухаються Північним морським шляхом, один із них майже завершив арктичну частину рейсу. Ще два судна прямують до маршруту через Норвезьке та Баренцеве моря. Для супроводу флотилії Росія залучила три атомні криголами.

За весь 2025 рік Північним морським шляхом перевезли близько 13,1 млн барелів нафти. Нинішня концентрація танкерів на початку сезону свідчить, що Росія намагається збільшити експорт через Арктику на тлі українських атак на її судна в Чорному й Азовському морях та затримань танкерів "тіньового флоту" західними країнами.

Водночас розширенню постачань заважає дефіцит танкерів льодового класу. Через санкції Росія втратила можливість замовляти їх на іноземних верфях, а будівництво суден на російській верфі "Звезда" затримується через проблеми з обладнанням і фінансуванням.

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Нагадаємо:

2 серпня місія ЄС під керівництвом Італії висадилася на танкер "тіньового флоту" Росії для перевірки документів і вантажу.