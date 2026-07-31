Росіяни продовжили заборону на експорт бензину ще на пів року

Росія продовжила заборону на експорт бензину на пів року

Російський уряд продовжив дію заборони на експорт бензину до 31 січня 2027 року, а дизелю – до 31 серпня 2026 року.

Про це пише Reuters.

Причина – дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ унаслідок повітряних атак на нафтопереробні заводи.

Спочатку Росія ввела заборону на експорт дизельного пального з 8 по 31 липня в рамках ширшого пакета заходів з підтримки внутрішнього ринку палива.

Обмеження на експорт бензину та авіаційного пального росіяни запровадили ще раніше.

Попри продовження заборони, певний обсяг експорту пального все ж відбуватиметься в рамках раніше укладених міжурядових угод та у формі гуманітарної допомоги.

Також уряд Росії затвердив тимчасову процедуру, яка діятиме до 1 листопада, щоб забезпечити фермерів, які зараз перебувають у період збору врожаю, необхідними обсягами пального.

Ще одна постанова уряду спрямована на забезпечення стабільного постачання моторного палива для державних та місцевих установ.

У 2023 та 2024 році в Росії вже діяла заборона на експорт бензину для насичення внутрішнього ринку, зумовлена атаками дронів на НПЗ, які призвели до скорочення виробництва бензину. Водночас тоді обмеження тривали лише по кілька місяців та не стосувалися дизельного пального.

Нагадаємо:

Росія почала імпортувати бензин з Африки: країна імпортувала морським транспортом партію бензину A-92 обсягом близько 30 тис. тонн з Марокко.