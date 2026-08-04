Єдиний російський виробник телевізорів збанкрутував

Єдиного російського виробника телевізорів, які замінюють імпорт, визнали банкрутом: компанія "Квант" заборгувала "Яндексу", "Сбербанку", "Северсталі", китайській TCL та іншим.

Про це повідомило російське ділове видання "Комерсант".

Арбітражний суд Москви визнав банкрутом ТОВ "Квант" — компанію, яка була єдиним російським виробником телевізорів, включеним до реєстру радіоелектронної продукції Мінпромторгу.

Рішення було ухвалено за позовом групи DNS, якій "Квант" заборгував понад 600 млн рублів. До справи про банкрутство приєдналися ще 24 кредитори. Загальна сума вимог до компанії сягнула близько 4,15 млрд рублів. Серед кредиторів — структури "Яндекса", "Сбербанку", Sitronics Group, Ozon, "Северсталі" та китайської TCL.

ТОВ "Квант" було зареєстровано у 2016 році в Зеленограді й займалося складанням телевізорів під брендом Irbis, зазначає видання. Виробництво велося на майданчиках у Воронежі та Зеленограді. Там раніше розташовувався радянський завод "Квант", що випускав електронну техніку.

Проблеми у компанії почалися давно. Минулого року "Квант" зупинив виробництво через низький попит. При чому у "Кванті" пояснили, що виробництво було припинено через низький попит на таку продукцію, "насамперед із боку держсектора". Пересічні росіяни також не хотіли купувати телевізори Irbis, дорожчі за китайські аналоги.

Російське міністерство промисловості й торгівлі вирішило заборонити державним установами і компаніям закуповувати іноземні телевізори, але подібні кроки не допомогли.

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Раніше повідомлялося, що російський ринок побутової техніки та електроніки переживає найсильніше падіння за останні десятиліття.

Раніше повідомлялося, що російське міністерство промисловості й торгівлі хоче заборонити державним установами і компаніям закуповувати іноземні телевізори. При чому до реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу, яка доступна для держзакупівель, входять лише два виробники телевізорів. Один не до кінця відповідає вимогам, другий зупинив виробництво через низький попит.

Раніше повідомлялося, що у Росії припинилося виробництво єдиного вітчизняного телевізора із реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу. Воронезький завод "Квант" припинив збирати телевізори через низький попит на таку продукцію, і насамперед із боку держсектора.

У 2024 році в межах російських держзакупівель було оголошено понад чотири тендери на придбання телевізорів, і переважно закуповувалися телевізори іноземних брендів – LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier та інші.