Росія розширила "тіньовий" флот газовозів: скільки там суден тепер

Росія непомітно збільшила свій тіньовий флот газовозів, додавши вживані судна та перші танкери вітчизняного виробництва – тепер він становить 25 суден.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними компанії Windward, яка збирає дані про морські перевезення, за останні 6 місяців Росії було продано щонайменше вісім вживаних танкерів для перевезення СПГ, які згодом використовувалися для перевезення російських вантажів.

Таким чином, розмір флоту зріс до 25 суден, включаючи два нових судна, побудовані на російській корабельні "Звезда".

Це відбувається на тлі того, як заборона на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до країн Європейського Союзу стає все ближче – вона набуде чинності 1 січня 2027 року.

Більший флот дозволить Москві продовжувати продавати газ після введення цих обмежень – за аналогією з тим, як Росія використовувала "тіньовий" флот нафтових танкерів, щоб обійти західні санкції.

Нафтовий "тіньовий" флот Росії налічує понад 1000 танкерів, що працюють без західного страхування та документації. Москва повільніше нарощує флот газовозів, оскільки вони є набагато складнішими суднами.

Чотири з нещодавно придбаних Росією газовозів уже перевозили обсяги з підсанкційних СПГ-хабів. Усі вони ходять перебувають під російським прапором і отримали схожі нові назви: "Космос", "Орион", "Меркурий" та "Луч".

Перші два газовози, побудовані Росією власноруч – "Алексей Косигін" та "Константин Посьет". Перший перевозить вантажі з заводу "Арктик СПГ-2" з моменту його передачі державному судноплавному гіганту "Совкомфлот" у грудні, а другий ще не використовується.

Крім того, на "Звезді" будуються ще чотири судна.

"Тіньові" танкери для перевезення СПГ переважно належать пов'язаним з Росією фіктивним компаніям у Дубаї, Гонконзі та Сінгапурі, і використовують відповідні прапори.

Вони вдаються до тих самих практик, що й нафтовий "тіньовий" флот – часте глушіння сигналів та перевалювання вантажу з судна на судно, щоб приховати походження його походження. Водночас виконання значно складніше через характер транспортування СПГ.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу "Ямал" більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше.

Вона купила майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.