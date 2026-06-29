Продаж пального обмежили ще у одному російському регіоні

У Башкирії обмежили продаж пального на АЗС до 30 літрів на автомобіль і заборонили відпускати його в каністрах: 28 червня на заправках в Уфі зафіксували черги з 800 авто.

Про це пише "Коммерсантъ".

Такі заходи вжито через підвищений попит, пояснив віце-прем'єр регіонального уряду Олександр Шельдяєв.

Він пояснив, що обмеження не торкнуться бюджетних організацій, а для контролю над ситуацією до роботи залучать представників адміністрації та центру громадської безпеки.

Глава Башкирії Радій Хабіров зазначив, що ажіотаж виник через проблеми з логістикою: у деяких районах є лише приватні АЗС, які через невеликий обсяг не можуть забезпечити паливом усіх бажаючих.

28 червня на заправках в Уфі було зафіксовано довгі черги — їхня довжина становила 803 автомобілі. До ранку 29 червня в чергах стояло близько 490 машин, зазначив Шельдяєв.

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, пише "Коммерсантъ". Найсуворіший режим діє в Криму та Севастополі. Там вільний продаж бензину призупинили 21 червня, повністю перевівши АЗС на забезпечення екстрених та державних служб.

Нагадаємо:

Російський правитель Володимир Путін вперше визнав, що в країні є проблеми з автомобільним пальним після українських ударів по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах.

У Росії фіксують проблеми на ринку автоперевезень, які спричиняють перебої з постачанням пального – з ними зіштовхуються не лише внутрішні перевізники, але і компанії, які транспортують вантажі за кордон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

У Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю в результаті масованої атаки українських безпілотників у ніч на 28 червня загорівся нафтопереробний завод.

Раніше транспортні підприємства Севастополя у тимчасово окупованому Криму пожалілися, що отримують лише чверть від реально необхідного обсягу пального, тож частину автобусних маршрутів скасували.

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.