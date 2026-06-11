У травні експорт російської нафти знову скоротився – ЗМІ

У травні експорт нафтопродуктів з Росії морським транспортом скоротився на 0,2% порівняно з квітнем і становив 8,016 млн тонн.

Про це пише Reuters.

Причина – атаки українських безпілотників на ключові порти та великі нафтопереробні заводи, що спричинили різке скорочення відвантаження нафтопродуктів у травні в південних портах Росії.

Водночас це було частково компенсовано значним зростанням експорту нафтопродуктів з терміналів на Балтійському морі, що постраждали менше.

Так, експорт нафтопродуктів з балтійських портів Росії – Приморська, Висоцька, Санкт-Петербурга та Усть-Луги – у травні зріс на 11,3% у порівнянні з квітнем і становив 3,82 млн тонн.

Натомість відвантаження нафтопродуктів на експорт через порти Чорного та Азовського морів скоротилися на 19,7% порівняно з квітнем: до 3,03 млн тонн.

Також майже втричі зріс експорт з арктичних портів Мурманська та Архангельська – з 104,3 тис. тонн до 294,6 тис. тонн, а в портах Далекого Сходу відвантаження зросли на 21,3% – до 875,2 тис. тонн.

У травні українські безпілотники завдали ударів по ряду великих російських нафтопереробних заводів, зокрема по заводу NORSI, що належить "Лукойлу", по Рязанському заводу "Роснефти" та по заводу в Кіріші, що належить "Сургутнефтегазу".

У квітні виробництво палива на російських нафтопереробних заводах також скорочувалося, проте експортні відвантаження підтримувалися стрибком світових цін, а також накопиченими запасами нафтопродуктів.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки у травні стали найбільшим у світі експортером нафти, вперше в історії обігнавши Саудівську Аравію та Росію. Росія посіла друге місце.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.