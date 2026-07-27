Нафтовидобуток Казахстану скоротився удвічі після атак на російські порти – ЗМІ

Казахстан скоротив щоденний обсяг видобутку нафти більш ніж удвічі після закриття головного експортного термінала на Чорному морі в Росії через атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в галузі.

Міністерство енергетики Казахстану минулого тижня заявило, що нафтові компанії скоротили видобуток через обмеження на експорт, зазначивши, що завантаження нафти на трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) призупинили з міркувань безпеки.

Тоді масштаби скорочень не розкривалися, проте джерело агентства повідомило, що видобуток скоротили у понад два рази – до приблизно 1 млн барелів на добу. Раніше видобуток становив 2,16 млн барелів на добу.

Водночас відвантаження нафти з КТК вже відновили, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики Казахстану.

Нагадаємо:

20 липня дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі КТК в Новоросійську, після чого перевалку сировини там призупинили.

До цього термінал та танкери біля нього атакували вже декілька разів. Зокрема під час однієї з атак постраждав танкер американської компанії Chevron.

Після цього США попросили Україну не бити по неросійських танкерах, оскільки Chevron володіє родовищами у Казахстані, часткою в КТК, а чорноморський та каспійський регіони є критичними для роботи компанії.