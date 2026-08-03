Російський Сбербанк помітив "неправильне вимирання" бізнесу

Економічна стагнація, підвищення податків і посилення адміністративного тиску добивають бізнес у Росії: підприємства масово закриваються не з формальних, а з суто економічних причин, стверджує російський Сбербанк.

Про це пише The Moscow Times.

Цього року російські підприємства масово закриваються не з формальних, а з суто економічних причин, зазначили у Центрі макроекономічних досліджень Сбербанку, проаналізувавши дані Федеральної податкової служби щодо реєстрації та закриття підприємств за 10 років.

Кількість ліквідацій завжди була більшою, ніж відкриттів, пишуть аналітики банку, але до минулого року це було, скоріше, формальністю: понад 80% закриттів припадало на компанії, що не працювали або надали недостовірні відомості. Сплески "смертності" підприємств значною мірою відображали боротьбу з фіктивними компаніями, зазначають аналітики.

Але цього року ситуація змінилася: зросла кількість закриттів, які значно ближчі до реальних рішень бізнесу. За підрахунками Сбербанку, воно збільшилося з приблизно 5 до 12–15 тис. організацій на місяць.

"Зростання зумовлено реорганізацією, ліквідацією поза процедурою банкрутства і, насамперед, спрощеним припиненням діяльності — добровільним закриттям юридичної особи суб'єкта МСП за рішенням її засновників", — зазначають автори дослідження.

Водночас різко скоротилася кількість реєстрацій нового бізнесу. У результаті "підприємства увійшли в першу повноцінну демографічну кризу", пишуть аналітики банку.

За їхніми підрахунками, за січень–травень було зареєстровано 62 тис. компаній проти 80 тис. роком раніше. У травні на 1000 діючих фірм припадало 4,3 реєстрації проти 5,5 припинень діяльності з економічних причин.

Спад торкнувся майже всіх галузей, але основний внесок зробили торгівля, будівництво та обробна промисловість — це саме ті сектори, де зосереджені малі та середні підприємства, зазначає держбанк.

Його висновок: "Поєднання добровільних закриттів і мінімальної реєстраційної активності означає, що демографічний розрив уперше став відображати погіршення становища діючого бізнесу, а не чергове очищення реєстру".

Ситуація в бізнесі погіршується з другої половини 2024 року, коли економіка почала різко сповільнюватися.

Зростання ВВП сповільнилося з понад 4% у 2023–2024 роках до 1% минулого року й майже до нуля цього року, при цьому майже в усіх цивільних галузях промисловості вже давно спостерігається стагнація або спад. Вони балансують між стагнацією та подальшим спадом, писав близький до влади аналітичний центр ЦМАКП.

"На державну підтримку, як і на початку війни, розраховувати не доводиться: наявні резерви майже вичерпані, і влада, навпаки, намагається скоротити витрати та шукає способи наповнити бюджет, дефіцит якого за підсумками півріччя склав 5,7 трлн руб", – говориться у повідомленні.

Два роки поспіль підвищувалися податки: з 2025 року зросли податок на прибуток і ПДФО, а з цього року — ПДВ. Поріг виручки, до якого не сплачується ПДВ, знизився у 20 разів: з 450 млн руб. до 60 млн минулого року і до 20 млн цього року. У результаті майже третина малого бізнесу цього року замислилася про закриття або продаж.

Цьому сприяє й триваючий перерозподіл власності, який зачіпає не лише відомі випадки найбільших компаній, пише видання.

Нагадаємо:

Раніше агентство Reuters із посиланням на власні джерела у розвідці ЄС писало, що Росії загрожує "вибухова" банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе значну частину тягаря військової економіки країни.

Раніше рекордні 60% росіян, опитаних у період з березня по травень, зазначили, що економічна ситуація в регіонах погіршується, покращення бачать 27% респондентів.