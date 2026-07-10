З 15 липня у Києві дорожчає проїзд: у КМДА підписали розпорядження

Підвищення тарифів на проїзд у Києві відбудеться 15 липня: київський міський голова Віталій Кличко вже підписав відповідне розпорядження.

Про це повідомляє громадська організація "Пасажири Києва".

"Цікаво, що сьогодні комунальний канал "Київ" з посиланням на КМДА писав, що нібито очікується погодження, але розпорядження датоване ще 7 липня. Кличко підписав розпорядження про підвищення тарифів без змін", – говориться у повідомленні.

Ідеться про розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

"В метро за вартість разової поїздки ви зможете проїхати все місто з пересадкою. При цьому в трамваях, тролейбусах і автобусах оплачується кожна пересадка, навіть якщо рейс від кінцевої до кінцевої складає 15 хв (як у автобуса №7)", – зазначили у організації.

"Пересадковий квиток залишається по вартості як 2 разових поїздки, хоча за ті 90 хв, враховуючи інтервали наземного транспорту і затори, ви тільки 2 поїздки здійснити і зможете", – говориться у повідомленні.

У той же час у організації зазначили, що вартість місячного проїзного зменшилася на 25% порівняно з проєктом – до 3656 грн.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, а безлімітний проїзний – 4875 грн.

Столичний очільник Віталій Кличко заявив, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.

1 червня завершилося публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.

Київська міська державна адміністрація не підтримала петицію з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.