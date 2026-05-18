Проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень: у КМДА анонсували нові тарифи

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

У КМДА розповіли, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті.

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо та оплату праці, а пасажиропотік скоротився, йдеться в заяві КМДА.

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

▪️ 1–9 поїздок — 30 грн

▪️ 10–19 — 28,90 грн

▪️ 20–29 — 27,80 грн

▪️ 30–39 — 26,60 грн

▪️ 40–49 — 25,50 грн

▪️ 50 поїздок — 25 грн

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно).

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики. А також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року через платформу .

Наразі проїзд у комунальному громадському транспорті Києва коштує 8 грн.

У квітні повідомлялося, що в Київській міській державній адміністрації переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці.

У Львові з 16 травня змінилася вартість проїзду у всьому громадському транспорті: вона зросла на 20-35%.