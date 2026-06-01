96% учасників обговорення виступили проти підвищення цін на проїзд у Києві

96% учасників обговорення виступили проти підвищення тарифів на громадський транспорт

1 червня добігає кінця публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.

Про це свідчить сторінка публічного обговорення проєкту на сайті КМДА.

Обговорення триває з 18 травня, коли проєкт підвищення цін офіційно анонсували. За цей час 44 громадяни проголосували за підтримку проєкту, а 1317 – проти.

Публічне обговорення є консультативним – такі результати не зобов'язують КМДА переглядати проєкт.

Також кияни подали 307 пропозицій та альтернативних редакцій проєкту.

Зокрема відомим став альтернативний проєкт ГО "Пасажири Києва", який передбачає такі тарифи:

20 грн – квиток на 45 хвилин (базовий тариф).

30 грн – квиток на 90 хвилин.

80 грн – квиток на 1 добу.

1000 грн проїзний на місяць.

Про нові тарифи на проїзд також слухайте в подкасті ЕП "Хроніки економіки": Необхідність чи неефективність: чому Київ підвищує тарифи на проїзд?

Нагадаємо:

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, а безлімітний проїзний – 4875 грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.