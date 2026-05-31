Кличко: тариф у 30 гривень все одно не врятує транспорт Києва від збитків

Навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ-24".

"Собівартість біля 60 гривень – метрополітен, і "Київпастранс" розраховує транспорт, який біля 50 гривень – проїзд трамваєм, тролейбусом чи автобусом. Тим не менш, це майже вдвічі дешевше, ніж собівартість цього транспорту", – розповів він.

За його словами, зараз місто щороку спрямовує близько 12 млрд грн на підтримку громадського транспорту. Кличко пояснив, що витрати зростають через подорожчання пального й електроенергії, потребу оновлювати рухомий склад, утримувати дороги та підвищувати зарплати працівникам.

Для пасажирів також планують зберегти систему знижок у разі купівлі проїзних або пакетів на велику кількість поїздок, нагадав Кличко.

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Громадськість може подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження до 1 червня 2026 року.