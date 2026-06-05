Міська влада відхилила петицію проти підвищення цін на проїзд у Києві

Київська міська державна адміністрація не підтримала петицію з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Про це пише bzh.life.

"Електронна петиція з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану не отримала підтримки міської влади", – говориться у повідомленні.

Звернення киян набрало понад 10,6 тисячі підписів, хоча для його розгляду було достатньо й 6 тисяч підписів.

Проте в офіційній відповіді міського голови Києва Віталія Кличка зазначено, що перегляд тарифів обумовлений "зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат", а також зменшенням пасажиропотоку в умовах воєнного стану.

За розрахунками підприємств транспорту, планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн — на проїзд у метрополітені, 44,14 грн – на проїзд у наземному транспорті (трамвай, тролейбус, автобус і фунікулер).

Міський голова наголосив, що чинні тарифи (8 гривень за поїздку) не змінювалися з липня 2018 року. За цей час витрати підприємств значно зросли.

Зокрема, вартість електроенергії для транспорту виросла у 6,6 раза, а ціна на дизельне пальне — у 2,7 раза.

Водночас мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза, а пасажиропотік у метро порівняно з 2018 роком впав удвічі — до 249 мільйонів людей за 2025 рік.

Оскільки чинний тариф є нижчим від економічно обґрунтованого рівня, комунальні підприємства залишаються збитковими.

Згідно із затвердженими фінпланами на 2026 рік, очікуваний збиток "Київського метрополітену" сягне понад 6,75 мільярда гривень, а "Київпастрансу" — 1,85 мільярда.

Ще одним аргументом мера став "гострий дефіцит кадрів", зумовлений мобілізацією та неконкурентними зарплатами. Зараз у метрополітені вільні 16% вакансій (552 працівники мобілізовано), а в "Київпастрансі" бракує майже третини персоналу — переважно водіїв та ремонтників (мобілізовано 360 працівників).

Кличко наголошує, що всі чинні пільги на безоплатний проїзд для визначених законодавством категорій громадян будуть збережені. Чинною залишається знижка 50% на проїзні для студентів та школярів (для учнів під час навчання проїзд повністю безкоштовний).

Нагадаємо:

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, а безлімітний проїзний – 4875 грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.

1 червня завершилося публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.