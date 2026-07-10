Кличко розповів про будівництво нових укриттів у столиці

Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1,1 мільярд гривень, і відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва й капітального ремонту укриттів.

Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3000 укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 млрд грн.

"Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує: мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони", – повідомив столичний очільник.

За його даними, сьогодні в Києві функціонує понад 4300 укриттів — різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками.

Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для 42 закладів освіти, розпочали будівництво на 25 об'єктах.

"Щодо ефективності роботи в районах доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки", – написав Кличко у соцмережах.

За словами Кличка, муніципальні служби, спільно з ДСНС, продовжать перевірки обʼєктів цивільного захисту.

Від початку року перевірили 630 укриттів, у 85 виявили проблеми. За словами столичного голови, характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються: відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання, неналежний санітарний стан.

"Із початку 2026 року притягнений до адміністративної відповідальності 171 балансоутримувач об'єктів фонду ЗСЦЗ. Переважно, за порушення вимог, що призвели до неготовності об'єкту та за невиконання законних вимог посадових осіб", – розповів міський голова.

Нагадаємо:

Раніше КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.