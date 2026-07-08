У Києві викрили посадовця: вимагав хабар за проведення заходів у Гідропарку

Правоохоронці викрили посадовця столичного Гідропарку, який запросив п'ять мільйонів гривень за право проводити заходи на території парку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора заступнику директора комунального закладу "Парк культури та відпочинку "Гідропарк"" повідомлено про підозру в одержанні 1,5 млн грн неправомірної вигоди.

За даними слідства, представник товариства запропонував реалізувати на території Гідропарку соціальний проєкт із проведення спортивних і розважальних заходів.

Під час перемовин посадовець повідомив, що для укладення договору та подальшої роботи на території парку йому необхідно передати половину коштів, які планувалося залучити від спонсорів. Спочатку йшлося про 5 млн грн, однак згодом суму було зменшено до 1,5 млн грн.

"Щоб приховати одержання коштів, посадовець, за даними слідства, направив на зустріч іншого працівника комунального закладу. На території автозаправної станції у Києві той отримав пакет із 1,5 млн грн, який мав доставити посадовцю", – розповіли у прокуратурі.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі три мільйона гривень.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва: через його маніпуляції з тендерною документацією за обладнання для аварійних робіт переплатили сім мільйонів гривень.

У Києві викрили посадовців КО "Київзеленбуд", члени якої привласнили кошти, призначені на ремонт чотирьох столичних парків.