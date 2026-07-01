У Європі авіакомпанії попередили про можливий зрив літнього сезону: яка причина

Низка авіаційних об'єднань (IATA, A4E, ACI Europe ті інші) закликали Єврокомісію призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю на час літнього сезону.

Про це пише профільне видання International Airport Review.

Вони говорять про необхідність "гнучкого підходу" щодо системи Шенгенської системи в'їзду/виїзду (EES) у зв'язку зі зростанням затримок у аеропортах. Перебої у роботі впливають на пасажирів, діяльність аеропортів та глобальну конкурентоспроможність Європи.

Провідні європейські авіаційні організації опублікували відкритий лист до Урсули фон дер Ляєн, у якому попереджають, що впровадження EES спричиняє серйозні операційні перебої в аеропортах. Процедури у години пік затягуються до п'яти годин.

Підписанти закликають Європейську комісію тимчасово призупинити дію EES у випадках, коли пасажиропотік перевищує пропускну здатність прикордонного контролю, оскільки літній туристичний сезон набирає обертів.

Європейські аеропорти та авіакомпанії зазначають, що "повністю визнають важливу роль Шенгенської системи в'їзду/виїзду (EES) у зміцненні безпеки зовнішніх кордонів Європейського Союзу". Кажуть, що протягом багатьох років наші галузі тісно співпрацювали з Європейською комісією та державами-членами з метою забезпечення успішного впровадження цієї системи.

При чому це вимагало значних інвестицій, масштабних операційних змін та мобілізації значних фінансових і людських ресурсів у всіх європейських аеропортах та авіакомпаніях.

Нині ж впровадження EES "спричиняє серйозні операційні наслідки, що створюють незручності для пасажирів та тиснуть на прикордонні органи, аеропорти й авіакомпанії".

"Тому ми закликаємо Вас негайно втрутитися, перш ніж ситуація ще більше погіршиться у пік літнього туристичного сезону", – зазначають авіаційні об'єднання.

Деякі держави дозволили прикордонним органам призупинити збір біометричних даних до початку вересня.

Хоча цей захід дещо полегшив ситуацію, він не запобіг утворенню надмірних черг пасажирів і не забезпечив безперебійної роботи аеропортів та авіакомпаній, стверджує бізнес.

Протягом липня та серпня європейські аеропорти, за прогнозами, приймуть приблизно на 40 мільйонів пасажирів більше, ніж за попередні два місяці.

Нагадаємо:

У травні світові авіакомпанії скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів. Також низка авіакомпаній перейшла на використання менших або більш економічних літаків, щоб заощадити авіапальне в умовах можливих перебоїв у постачанні.