Uklon організовує перші автобусні рейси за кордон

Компанія Uklon оголосила запуск закордонних автобусних рейсів Uklon Travel Bus, перші рейси будуть Київ–Варшава та Одеса–Кишинів.

Про це повідомляє пресслужба Uklon.

"На початку користувачам будуть доступні два закордонні популярні серед українців напрямки — Київ–Варшава та Одеса–Кишинів. Цей пілотний етап дозволить перевірити модель перед масштабуванням сервісу Uklon на інші напрямки", – говориться у повідомленні.

Перший рейс вирушає 20 липня 2026 року, інформує компанія.

У компанії зазначають, що Uklon Travel Bus — наступний крок розвитку сервісу Travel, який компанія представила у березні цього року.

Раніше користувачі могли придбати квитки на рейси різних перевізників — із запуском Uklon Travel Bus додаються рейси, організовані компанією, при цьому перевезення здійснюватиме партнер-перевізник.

Придбати квиток можна у застосунку та на сайті Uklon.

Перевезення забезпечують партнерські перевізники компанії, тоді як Uklon відповідає за продаж квитків, стандарт якості сервісу та підтримку пасажирів впродовж подорожі. У одному застосунку обʼєднують поїздку містом і міжміський переїзд.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в мобільному застосунку Uklon з'явилася змога купувати квитки на автобусні рейси внутрішніх та міжнародних напрямків безпосередньо.

5 червня Uklon оголосив про підписання угоди з придбання 100% корпоративних прав львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings.

Сервісна IT-компанія Uklon розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології Autonomous Vehicles (безпілотних авто), включно з роботаксі.