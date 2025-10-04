Євросоюз готує правові підстави, щоб зупиняти танкери "тіньового флоту"

Європейський Союз готує правові підстави для зупинки танкерів так званого "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі.

Про це у Telegram написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наші минулорічні санкційні пропозиції можуть трансформуватися в рішення", – зазначив він.

Відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, щонайменше 16 суден "без прапору", можуть бути вже затримані.

"У новому, 19-му пакеті санкцій ЄС планує додати ще 120 нафтотанкерів із тіньового флоту росії, збільшивши його "чорний список" до 568 суден. Частина з них формально вже не заходить у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для транспортування", – зазначив Єрмак.

"Використання механізму міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання - це ключовий сигнал для кремля: його спроби обходити санкції не працюють", – підкреслив керівник Офісу президента.

Він додав, що обмежувати можливості Росії потрібно швидше. "Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо:

Військовий розвідувальний корабель Росії "Янтарь" здійснив тримісячний рейс уздовж узбережжя Європи в пошуках критичних енерго- та інтернет-кабелів Європи. Він обладнаний сучасними системами спостереження для картографування і можливого перехоплення підводних кабелів між країнами НАТО.

Національна прокуратура Фінляндії висунула звинувачення капітану танкера Eagle S і двом його помічникам у справі про пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

В серпні 2025 року танкери, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, перевезли 43,6% морської нафти РФ. Такі дані Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

Тіньовий флот зараз становить близько 17% усіх активних нафтових танкерів у світі. На початку 2025 року у флоті налічувалося 940 суден, що на 45% більше, ніж роком раніше, говориться у дослідженні S&P Global Market Intelligence.

The New York Times пише, що Росія зуміла обійти західні санкції, створивши "тіньовий флот" нафтових танкерів. За оцінками, близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.

Також повідомлялося, що російська влада зуміла зареєструвати в Норвегії страхову компанію, яка видала підроблені документи для десятків суден російського "тіньового" флоту.