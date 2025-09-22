У серпні 43,6% перевезень російської нафти морем забезпечили "підсанкційники"

В серпні 2025 року танкери, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, перевезли 43,6% морської нафти РФ.

Такі дані Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", пише BlackSeaNews.

Загалом у серпні 2025 року танкери, що перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії, перевезли 43,6% морської нафти РФ, це 9,7 млн тонн з загального обсягу в 22, 2 млн тонн.

"В результаті збільшення кількості танкерів під санкціями ЄС, США, Великої Британії тощо збільшується тільки один показник – обсяги нафти, що перевозяться "підсанкційними" танкерами", – зазначив керівник Моніторингової групи Андрій Клименко.

Згідно з власним моніторингом морського експорту сирої нафти, у Чорному морі рік почався одразу з більших показників, ніж на Балтиці - 25,7%, надалі цей показник коливався в межах 10 - 25,5%. Але в липні 2025 він досяг 46,1% – тобто в липні 2025 майже половину обсягів сирої нафти з чорноморських портів РФ перевезли підсанкційні танкери.

На Балтійському морі в січні 2025 року моніторингова група зафіксувала 14,3% підсанкційних танкерів від загальної кількості, а в серпні 2025 - вже 34,8%. А Далекий Схід та Північ РФ одразу стали "заповідниками" для підсанкційних танкерів, говориться у повідомленні.

"На Далекому Сході обсяг сирої нафти РФ, що перевозяться підсанкційними танкерами коливається по місяцях в межах 45 - 70%, рекорд було поставлено, як і в Чорному морі, в липні 2025 – 69,3% російської сирої нафти з далекосхідних портів РФ перевезли підсанкційні танкери", – повідомляє Клименко..

На півночі 93,8% обсягів на підсанкційних танкерах було поставлено одразу в березні 2025, надалі по місяцях цей показник коливається між 78 і 94%, говориться у повідомленні.

"Всього танкерів сирої нафти, що перевозили її з портів РФ в серпні 2025, ми зафіксували і супроводжували 190 "штук". З них підсанкційних було 83 танкери", – зазначив Клименко.

"Ми неодноразово повідомляли - причиною цього є те, що модель санкцій, що застосовується ЄС та іншими до танкерів, що перевозять російську нафту, абсолютно не впливає на трафік, оскільки не забороняє танкерам з санкційних списків проходити через територіальне море країн ЄС", – додав Клименко.

Йдеться про Балтійські протоки (територіальне море Данії), Дуврську протоку (териоріальне море Великої Британії та Франції) та Гібралтар (територіальне море Іспанії).

Нагадаємо:

The New York Times пише, що Росія зуміла обійти західні санкції, створивши "тіньовий флот" нафтових танкерів. За оцінками, близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.

Тіньовий флот зараз становить близько 17% усіх активних нафтових танкерів у світі. На початку 2025 року у флоті налічувалося 940 суден, що на 45% більше, ніж роком раніше, говориться у дослідженні S&P Global Market Intelligence.

Також повідомлялося, що російська влада зуміла зареєструвати в Норвегії страхову компанію, яка видала підроблені документи для десятків суден російського "тіньового" флоту.

У ніч на 12 вересня понад 30 дронів атакували об'єкти в Ленінградській області РФ. Під удар потрапив Приморськ - ключовий нафтоналивний порт країни на Балтиці.

Росії, ймовірно, доведеться скоротити видобуток нафти після атак українських безпілотників на ключові об'єкти нафтової інфраструктури, пише Reuters.