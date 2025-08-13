Пошкодження підводних кабелів: Фінляндія висунула звинувачення капітану танкера

Національна прокуратура Фінляндії висунула звинувачення капітану танкера Eagle S та двом його помічникам у справі про пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

Про це з посиланням на офіційне повідомлення відомства пише ЦТС.

Зазначається, що судно, ймовірно, пошкодило п'ять підводних кабелів, "протягнувши якір морським дном приблизно на 90 км".

"Окрім наслідків, пов'язаних з неможливістю використання кабелів, власники цієї інфраструктури зазнали безпосередніх збитків у розмірі не менше 60 млн євро лише у вигляді витрат на ремонт", - йдеться у заяві.

"Пошкодження високопродуктивних ліній електропередачі та телекомунікаційних кабелів також, як передбачається, створило серйозну загрозу для енергопостачання та телекомунікацій у Фінляндії, хоча надання послуг можна було б забезпечити за допомогою альтернативних з'єднань", – заявляє прокуратура Фінляндії.

Уточнюється, що обвинувачені свою провину під час попереднього слідства не визнали. Більше того, вони заявили, що Фінляндія не має юрисдикції у цій справі, оскільки місця пошкодження кабелю знаходяться за межами фінських територіальних вод.

Тепер Гельсінський окружний суд має визначити дату слухання справи та, за необхідності, вирішити питання про юрисдикцію Фінляндії у цій справі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

Фінляндія отримала дозвіл утримувати затриманий танкер з "тіньового флоту", який пошкодив енергетичний кабель і чотири кабелі зв'язку в Балтійському морі минулого тижня, постановив суд.

Фінська влада заявила, що танкер "тіньового флоту" РФ Eagle S, який пошкодив підводні кабелі в Балтійському морі, непридатний для мореплавання.

Також повідомлялося, що екіпаж нафтового танкера, якого підозрюють у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, готувався пошкодити інші кабелі та трубопроводи, але судно затримали.