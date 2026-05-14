ЄС може закрити свій ринок курятини для головного конкурента України – ЗМІ

З 3 вересня Бразилії заборонять експортувати м'ясо до ЄС, якщо вона не доведе дотримання європейських правил щодо використання антибіотиків у тваринництві.

Про це пише Euractiv із посиланням на речницю Європейської комісії Єву Грнчірову.

Згідно з правилами ЄС, антимікробні речовини не можуть використовуватися для стимулювання росту або підвищення продуктивності худоби та інших тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів.

Нещодавно Єврокомісія опублікувала оновлений перелік країн, які довели дотримання обмежень ЄС щодо використання цих препаратів у тваринництві. Бразилія – головний експортер курятини у світі – туди не потрапила.

Також Бразилія є головним експортером м'яса птиці до ЄС – вона постачає 265 тис. тонн або 28,8% від загального імпорту ЄС на рік. Україна посідає друге місце, експортуючи 200,2 тис. тонн птиці (21,8%) на рік.

"Єврокомісія підтверджує, що Бразилія не включена до цього списку, а це означає, що з 3 вересня 2026 року вона більше не зможе експортувати до ЄС такі товари, як велика рогата худоба, коні, птиця, яйця, продукція аквакультури, мед та кишки", – зазначила Грнчірова.

Вона також додала, що Бразилія повинна забезпечити дотримання вимог ЄС упродовж усього життя тварин.

Це сталося майже одразу після набуття чинності торговельної угоди між ЄС та країнами МЕРКОСУР – Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм. Вона вступила в дію 1 травня та передбачає зниження митних тарифів на, зокрема, яловичину та м'ясо птиці.

Бразилія стала єдиною країною об'єднання МЕРКОСУР, яка відсутня у списку Єврокомісії.

Грнчірова заявила, що наразі ЄС тісно співпрацює з бразильською владою з цього питання і продовжуватиме працювати щодо дотриманням стандартів ЄС.

"Щойно буде продемонстровано відповідність вимогам, ЄС зможе дозволити або відновити експорт", – додала вона.

Водночас у Постійному представництві Бразилії при ЄС повідомили, що це рішення стало несподіванкою, а останнім часом не було жодних контактів з боку Єврокомісії. Бразильська сторона, натомість, неодноразово намагалася налагодити діалог.

