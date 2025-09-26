FT: корабель РФ місяцями стежив за критичними кабелями Європи, ймовірно готуючи диверсії

Військовий розвідувальний корабель Росії "Янтарь" здійснив тримісячний рейс уздовж узбережжя Європи в пошуках критичних енерго- та інтернет-кабелів Європи. Він обладнаний сучасними системами спостереження для картографування і можливого перехоплення підводних кабелів між країнами НАТО.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Янтар" рухався через Норвегію, Англійський канал, Ірландське море, Середземне море і в напрямку Суеца. Супутникові дані зафіксували, що він зависав над критично важливими кабелями, зокрема в Ірландському морі та біля архіпелагу Шпіцберген.

Фахівці пояснюють, що корабель може спускати підводні апарати з маніпуляторами, які здатні підключатися до військових і цивільних кабелів, перехоплювати інформацію або навіть закладати вибухівку для майбутніх диверсій.

Загалом 99% цифрового зв'язку Великої Британії проходить через волоконно-оптичні кабелі на морському дні, а підводні трубопроводи забезпечують три чверті газопостачання країни.

Особливо важливими є кабелі спільної військової системи США і Великої Британії, яка відстежує рух ворожих підводних човнів. За словами військових експертів, "Янтар" шукає саме ті вузли, де сходяться кілька кабелів, щоб у разі атаки завдати найбільшої шкоди.

За словами експертів, Росія через своє Головне управління глибоководних досліджень (ГУГД) відновила масштабні шпигунські операції. У розпорядженні цього підрозділу - близько 50 суден, більшість з яких здатні працювати на глибині до 6 000 метрів.

Колишній британський військово-морський аташе в Москві Девід Філдс каже, що російська стратегія передбачає нанесення швидких і руйнівних ударів по інфраструктурі ворога ще до початку великої війни.

Це може означати вимкнення світла, енергопостачання або зв'язку, що здатне паралізувати держави Заходу і підірвати їхню політичну та суспільну стійкість.

Нагадаємо:

Національна прокуратура Фінляндії висунула звинувачення капітану танкера Eagle S і двом його помічникам у справі про пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

Раніше повідомлялося, що фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

Танкер Eagle S, членів екіпажу якого звинувачують в умисному пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці, потрапив до "чорного списку" Індії.