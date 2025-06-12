Єврокомісія з 1 липня збільшує тарифи на агропродукцію та добрива з Росії й Білорусі

Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається у Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на імпорт до ЄС сільськогосподарської продукції та добрив, що вироблені в Росії й Білорусі.

Про це пише "Укрінформ".

"Рада ЄС ухвалила сьогодні нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня", – повідомляє агентство з посиланням на дипломатів, які беруть участь у зустрічі європейських міністрів.

Раніше комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії та Ради ЄС про збільшення на 50% тарифів на імпорт певних сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі.

Зокрема, під нові тарифи підпадають цукор, оцет, борошно та корм для тварин. На добрива, що імпортуються з Росії й Білорусі, запровадять тариф у 6,5%, а також додатково – митний збір у 40-45 євро за тонну на період 2025-2026 років. Очікується, що такий митний збір на російські й білоруські добрива зросте до 430 євро за тонну до 2028 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонує знизити максимальну ціну на російську нафту та заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" в рамках нового пакету санкцій проти Москви.

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту (ЄП) схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%.

Раніше повідомлялося, щоЄвропейський союз скоригував критерії, за якими оцінюють можливість виключення російських олігархів із санкційних списків. Приводом для посилення стали спроби фігурантів обмежувальних списків оскаржити санкції в Суді Європейського союзу, заявляючи про їхню нібито неправомірність.

Також повідомлялося, що Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельні мита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на її війну проти України.