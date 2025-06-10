Єврокомісія запропонує "вдарити" по ціні на російську нафту та "Північному потоку"

Європейська комісія запропонує знизити максимальну ціну на російську нафту та заборонити використання інфраструктури "Північного потоку" в рамках нового пакету санкцій проти Москви.

Про це, посилаючись на власні джерела, пише Financial Times.

Наступний, 18-й пакет включатиме зниження існуючої граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель, а також заборону використання російської енергетичної інфраструктури, включаючи два трубопроводи "Північного потоку", йдеться у публікації.

Крім того, Єврокомісія хоче захистити від можливих позовів з боку РФ Бельгію. У її фінансових установах заморожено 190 млрд євро російських валютних резервів.

До "чорного списоку" планують внести низку російських банків, а також розширити список так званого "тіньового флоту".

Після обговорення пакет мають прийняти всі країни ЄС одноголосно. Словаччина та Угорщина раніше виступали проти нових санкцій. Проте двоє співрозмовників FT запевнили, що його можуть узгодити вже до кінця липня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз близький до ухвалення рішення про включення газопроводу Nord Stream 2 до нового пакета санкцій проти Росії. Рішення ухвалюється на тлі переговорів про припинення війни в Україні. Ключовим є те, що план Єврокомісії підтримує Німеччина.

Також повідомлялося, що німецька державна компанія SEFE та азербайджанська нафтогазова корпорація SOCAR підписали десятирічний контракт про постачання газу. Поставки за цим контрактом розпочнуться у 2025 році. Річний обсяг поступово збільшиться до 15 терават-годин (ТВт·год), що становить приблизно 1,5 мільярда кубічних метрів (млрд. куб. м).

Раніше повідомлялося, що Україна подякувала Євросоюзу за схвалення нових санкцій проти РФ, проте запропонувала посилити тиск на агресора, знизивши до $30 за барель граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.