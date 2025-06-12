Еврокомиссия с 1 июля увеличивает тарифы на агропродукцию и удобрения из России и Беларуси

Совет министров Европейского Союза по вопросам юстиции и внутренних дел, который проходит в Люксембурге, принял решение о введении новых тарифов на импорт в ЕС сельскохозяйственной продукции и удобрений, произведенных в России и Беларуси.

Об этом пишет "Укринформ".

"Совет ЕС принял сегодня новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения. Они вступят в силу с 1 июля", - сообщает агентство со ссылкой на дипломатов, участвующих во встрече европейских министров.

Ранее комитет Европарламента по международной торговле поддержал предложение Еврокомиссии и Совета ЕС об увеличении на 50% тарифов на импорт определенных сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси.

В частности, под новые тарифы подпадают сахар, уксус, мука и корм для животных. На удобрения, импортируемые из России и Беларуси, введут тариф в 6,5%, а также дополнительно - таможенный сбор в 40-45 евро за тонну на период 2025-2026 годов. Ожидается, что такой таможенный сбор на российские и белорусские удобрения возрастет до 430 евро за тонну до 2028 года.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложит снизить максимальную цену на российскую нефть и запретить использование инфраструктуры "Северного потока" в рамках нового пакета санкций против Москвы.

Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП) одобрил повышение пошлин на некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары на 50%.

Ранее сообщалось, что Европейский союз скорректировал критерии, по которым оценивают возможность исключения российских олигархов из санкционных списков. Поводом для ужесточения стали попытки фигурантов ограничительных списков оспорить санкции в Суде Европейского союза, заявляя об их якобы неправомерности.

Также сообщалось, что Брюссель готовится ввести валютный контроль и торговые пошлины в отношении России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, введенных против Москвы в ответ на ее войну против Украины.